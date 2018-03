Vijf klassieke Porsche's om (realistisch) van te dromen

Geloof het of niet, maar Porsche heeft eind jaren '70 zowaar een poging gedaan de 911 te overtreffen met de 928. Of dat gelukt is? Ja en nee. a omdat de 928 z'n zaakjes op vrijwel alle fronten beter voor elkaar had. Het heeft hem zelfs de titel 'Auto van het Jaar' opgeleverd in 1978, en zeer waarschijnlijk is de 928 de enige sportwagen ooit die deze autoprijs op zijn naam mag schrijven. En nee omdat het een feit blijft dat de 928 nooit de waardering van het publiek kreeg die hij verdiende. Het was en bleef 911 voor en 911 achter. Zonde. Maar daardoor kun je nu wel voor rond de 10.000 euro in het bezit geraken van een fraaie 928!