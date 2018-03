Karlmann King lust Bentayga als ontbijt en neemt G-klasse als toetje

Karlmann King Ground Stealth Fighter. Je moet er maar opkomen, maar het behoeft geen betoog dat deze mastodont eerst op papier is gezet en daarna pas dienst naam heeft gekregen. Overduidelijk vond het design van de auto (want dat is het wel degelijk op papier) inspiratie uit de luchtvaart, en wel bij Stealh-jagers als de F-117 Nighthawk, B-2 Spirit en, meer recent, de J-35 JSF. Mooi (voor een auto) is anders, maar indrukwekkend en imponerend is het zeker. En zo hebben de steenrijke Arabieren het graag, de beoogde clientèle van Karlmann.Karlmann klinkt dan weer Duits. Of de King dat ook is, is volstrekt in nevelen gehuld. Het enige contact op de bedrijfswebsite is een emailadres dat gekoppeld is aan de verkoopafdeling. NAW-gegevens bevinden zich onder de radar en daarmee dus ook de standplaats van Karlmann. Wat dat betreft doet de King Ground Stealth Fighter zijn naam aan.Wel wordt gemeld dat er in totaal 1.800 mensen verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming van de King. En de meesten daarvan hebben hun sporen naar eigen zeggen reeds verdiend in de Europese automotive-industrie. De daadwerkelijk bouw vindt tevens plaats door een fabrikant uit Europa. Welk bedrijf dat is? Geen idee.Daarover valt meer concreets te vertellen. De Karlmann heeft de Ford F-150 als basis. Niet de Raptor , al zou je dat allicht wel verwachten als je de video hiernaast hebt bekeken. In de woestenij is de Karl namelijk in z'n element.De aandrijving geschiedt door een 6.8 liter V10, waarvan het vermogen met 360 pk dan weer tamelijk bescheiden is. Het koppel reikt tot 620 Nm. Evenzo niet wereldschokkend. Het gewicht daarentegen… dat bedraagt minstens 4.000 kilogram en nog eens twee ton meer voor de gepantserde uitvoering.Het zal je zodoende niet verbazen dat je met een Kia Picanto of Seat Mii sneller af bent. Bij 140 km/h is de koek op bij de King. Anderzijds, je kan maar beter vlotter zijn ook met je aaibare A-segmentertje. Want voor je het weet heeft de Karlmann jouw koekblik vermorzeld onder z'n immense wielen, zonder dat de bestuurder zich van kwaad bewust is.Nog even over Bentayga & co. Ook dat zijn allemaal kleintjes vergeleken met de Karlmann King. Zowel qua formaat als prijs. Voor één Fighter kun je namelijk 10 Bentayga's kopen. Ja, je leest het goed: aan de King hangt een prijskaartje van 3 miljoen euro.