'Geniet van de Audi R8 zolang het nog kan'

Peter Mertens, ontwikkelingsbaas bij Audi, houdt nog enigszins een slag om de arm door de gereserveerde woorden 'waarschijnlijk' en 'mogelijk' in de gehele context rond het wel en wee van de R8 te plaatsen, maar de beetje autokenner weet dan stilletjes al genoeg. De super-Audi krijgt geen opvolger. Geen directe althans, met dezelfde naam. Quattro GmbH zou immers niet met veel bombarie omgedoopt zijn tot Audi Sport als het volledig zou stoppen met het bouwen van een eigen sportauto. Oftewel, de tissues kunnen gerust in de verpakking blijven. Maar een Audi met Lamborghini-genen, dat is na de huidige, tweede generatie van de R8 verleden tijd.Enerzijds is het jammer dat er geen derde generatie van de R8 komt. Anderzijds is het na tweede generaties ook mooi geweest. Los van het feit dat de R8 Audi meer heeft gebracht dat het ooit had durven dromen, is de X-factor gewoonweg uit de sportauto.Begrijp ons niet verkeerd, de Audi R8 zullen we altijd blijven herinneren als een charismatisch en geweldig rij-ijzer (het origineel als instant klassieker nog meer dan de huidige versie), maar de meerwaarde zat 'm toch vooral in het feit dat je een Lamborghini kon rijden voor aanzienlijk minder geld.Vooral de V8-uitvoering , een blok van Audi zelf, maakte de R8 tot een unieke sportauto met veel. Met V10 schurkt de R8 nog dichter tegen de Huracan (en voorheen Gallardo) aan, maar het heeft 'm ook stukken duurder in aanschaf gemaakt. Sindsdien is de prijskloof tussen de R8 en z'n Italiaanse evenknie alsmaar kleiner en kleiner geworden. Tja… en als dat doorslaggevende element aan het vervagen is (en in deze autoklasse begint dat al bij luttele tienduizenden euro's), waarom zou je dan nog voor een auto zonder echtekiezen? Een illuster merk als Lamborghini trekt dan altijd aan het langste eind.Dat Mertens van meer weet wordt merkbaar wanneer hij blijft benadrukken dat de knoop rond de toekomst van de R8 nog niet definitief is doorgehakt. 'Wie weet…' kwam er ook uit zijn mond. Daarbij duidt hij misschien niet op een derde generatie van de R8, maar op een andere sportauto die het predicaat 'baby-Lambo' verdient. Van Audi? Van Lamborghini zelf? Mertens liet zich daarover niet uit. Misschien wel op basis van een Porsche. Maar zover is het nog lang niet. De Audi R8 heeft nog meerdere jaren voor de boeg. Waaronder de langverwachte versie met dubbel geblazen V6 (als vervanger van de V8 die ophield te bestaan toen de tweede generatie werd voorgesteld).