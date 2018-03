Nederlander Michael van der Sande verruild Alpine voor Jaguar Land Rover

Alpine, het pas herboren sportwagenmerk onder de vleugels van Renault, moet alweer opzoek naar een nieuwe directeur. Michael van der Sande, landgenoot, vertrekt naar Jaguar Land Rover en gaat daar de SVO-afdeling leiden.

Van der Sande stond sinds begin 2016 aan het hoofd van het afgestofte Alpine dat toen net de nieuwe A110 voor 't eerst aan de wereld had getoond. Waarom de Nederlandse automotive-topman, die ook leidinggevende functies heeft bekleed bij Aston Martin, Tesla en Harley-Davidson, alweer vertrekt bij Alpine terwijl het sportautomerk eigenlijk nog in een opstartfase verkeert, is niet bekend.



Vergelijkbare functie

Bij Jaguar Land Rover gaat Van der Sande in elk geval eveneens de rol van Managing Director vervullen. Van de exclusieve divisie Special Vehicle Operations welteverstaan. Hij volgt hiermee de 59-jarige John Edwards op die 27 jaar actief is geweest bij het Britse autoconcern.



Van der Sande vertelt: 'In slechts vier jaar heeft Special Operations zich bewezen met bijzondere auto's als de Jaguar F-type SVR en de Range Rover SV Coupé. Tegelijk kreeg de afdeling Classic een nieuwe impuls met zogenoemde 'continuation'-modellen als de Jaguar XKSS. Dat zijn bijzondere prestaties en ik kijk ernaar uit om het team achter deze successen naar nog grotere successen te leiden.'