Ford doet geheimzinnig rond Bronco en Shelby GT500

Te beginnen met de Bronco. Die verwierf medio jaren '90 binnen enkele uren wereldfaam als 'vluchtauto' van O.J. Simpson, de van een dubbele moord verdachte football-ster destijds. Lang was de Bronco een zeer succesvolle SUV in eigen land, maar vanwege die ene breed- en live-uitgemeten achtervolging in 1994 durfde Ford de naam niet langer te gebruiken en verdween het in de ijskast. In 2004 werd het ontdooit voor een conceptcar, maar van een productiemodel kwam het niet. Nu, nog eens vele jaren later, is Ford over de angst heen en keert de Bronco terug Afgaande op de teaser lijken de Amerikanen de reeds jaar 14 jaar oude concept alsnog als inspiratiebron te hebben gebruikt; de SUV onder het doek is immers net zo hoekig. Achterop prijkt een reserveband, een typisch kenmerken van de vroegere Bronco's.De nieuwe Ford Bronco kan dus elk moment onder het doek vandaan worden getrokken. Het uiteindelijke doel van het SUV-model? Het leven van de Wrangler zuur maken. In eigen land in het bijzonder, waar Ford veel terrein heeft verloren aan die iconische Jeep.Van een heel andere orde is de aanstaande Shelby GT500 op basis van de vernieuwde Mustang (al lijken de koplampen nog van het pre-faceliftmodel te zijn). Hoe dan ook, de nieuwe Mustang Gt500 belooft weer een ordinair beest van een auto te worden. Die auto belooft vooral weer een regelrecht beest te worden. Voorzien van een moddervette V8-Supercharged, naar schatting goed voor – hoe je vast – 750 pk. Er gaan zelfs geluiden op dat de Gt500 is uitgerust met een dragstrip-modus voor een maximale lancering vanuit stilstand. Jippiejajee!De derde auto die Ford in de pijplijn heeft zitten is een compacte SUV. Er is nauwelijks iets over bekend, behalve dat deze onder de nieuwe Bronco zal worden gepositioneerd en een extra vuist is van het merk met de blauwe ovaal om terrein terug te winnen in het populaire SUV-segment. Zelfs op een naam is het nog wachten, maar Ford lijkt al wel te weten welke kant het design op moet. De optisch breed getrokken neus met centraal en vol trots 'FORD' spreekt daarin boekdelen. Oftewel, deze SUV gaat voor stoer en masculien.