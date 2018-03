Audi schijnt licht op vierdeurs e-tron GT

Met de A3 e-tron en Q7 e-tron heeft Audi reeds een leuk beginnetje voor wat betreft een specifiek productgamma met louter geëlektrificeerde modellen, maar de grote slag moet nog gemaakt worden. Zo zullen spoedig de e-tron-versies van de nieuwe A7 Sportback en A8 volgen, en natuurlijk ook de elektrische SUV waaraan de laatste hand wordt gelegd. En zonet is een nieuwe geheel op zichzelf staande e-tron aangekondigd voor het jaar 2020: de Audi e-tron GT.Via een teaserafbeelding licht Audi alvast een tipje van de sluiter. Bij de e-tron GT zal het gaan om een grote grand turismo met vier portieren, een lange motorkap, maar een stompe achterzijde. Althans, dat willen de ruwe schetsen ons geloven. Wat hiervan overblijft bij het productiemodel is dikwijls afwachten.Volledig elektrisch aangedreven is de auto sowieso, maar over de exacte techniek wordt niet gerept. Het grote speculeren kan hiermee beginnen, al zullen sommige zaken gewoonweg voor de hand liggen. Zoals een platform dat (grotendeels) wordt gedeeld met de Mission E . Die eveneens aanstaande Porsche heeft immers een gelijke aard en Audi zou het huidige Audi niet zijn als die het wiel opnieuw zou moeten uitvinden.De Audi e-tron GT zal gebouwd gaan worden in Neckarsulm, Duitsland. Echter niet daar waar reeds de A4 tot A8 van de band rollen. Een deurtje verder, namelijk bij Audi Sport, voorheen Quattro GmbH. Dat de performancedochter de e-tron GT onder de hoede krijgt moet de sportieve aspiraties van de elektrische vierdeurs-coupé onderstrepen.