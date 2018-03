Mercedes Ditigal Light-koplamp projecteert nog net geen smileys

Wat is autoverlichting toch van ver gekomen. Van een tamelijk simpel onderdeel dat enkel de functie had om te kunnen zien en gezien worden, via een unit dat tevens bijdraagt aan de merksignatuur, tot een hyperintelligent systeem dat kan communiceren tussen mens en machine. Mercedes-Benz neemt hierin een volgende stap met Digital Light.

Digital Light is slechts de helft van het verhaal van Mercedes' nieuwste verlichtingstechnologie. De minste helft ook nog, want het verwijst enkel naar het feit dat de geavanceerde koplampen een lichtbundel in HD-kwaliteit bij een resolutie van meer dan 2 miljoen pixels (1 miljoen per koplamp) kunnen uitstralen.



Het echte vernuft komt op het conto dat de koplampunits in staat zijn diverse symbolen op de weg te projecteren die de bestuurder helpen nóg beter te zien in het donker, alsook diens oriëntatie op de weg helpen te verhogen.



Smilieys

Zoals al eventjes aangestipt bevat de Digital Light-koplamp een chip met meer dan 1 miljoen microreflectoren, ofwel meer dan 2 miljoen per auto. Camera- en sensorsystemen in de auto herkennen andere weggebruikers, terwijl computers aan boord ondertussen van alles analyseren en verzamelen aan data en digitale navigatiekaarten om zo de koplampen de ideale bundel uit te laten stralen. En daar kan dus zomaar een symbool tussen zitten.



Zo is er een symbool ten gunste van de breedtemarkering. Bij bijvoorbeeld wegwerkzaamheden worden dan twee lichtbanen op de weg geprojecteerd die de breedte van de auto markeren op de rijbaan. Handig om je perfect tussen de soms venijnig krap geplaatste pylonenrij te manoeuvreren.

Een ander symbool is een richtingspijl. Die wordt geprojecteerd wanneer de auto een voetganger binnen de gevarenzone bij de weg 'ziet' en zo is er ook het typische symbool voor afstandsmarkering als uitbreiding op de adaptieve cruise control.



Een Mercedes met Digital Light-technologie kan de bestuurder tevens waarschuwen voor bepaalde gevaren en daarover relevante informatie op het wegdek geven. Wanneer de auto bijvoorbeeld onbedoeld de eigen rijbaan verlaat en op de naastgelegen rijbaan richting tegemoetkomend verkeer dreigt te rijden, wordt een rijbaanmarkering op de weg geprojecteerd. Zo zijn er symbolen voor glad wegdek, wegwerkzaamheden, dreiging van een kop-staartbotsing, het aanhouden van het juiste spoor, de dode hoek en uiteraard snelheid. Nog even en dan krijgen we ook smileys…



Betutteling?

Handig dat Ditigal Light, zeker weten, maar wij vragen ons tegelijk enigszins af of dergelijke technologie het handje van de bestuurder niet te veel en te stevig wil vasthouden. Betutteling ligt op de loer.



Bovendien had Mercedes-Benz deze slimme verlichting, die weliswaar in beperkte oplage verkrijgbaar zal worden op de Maybach S-klasse, toch ook prima geïntegreerd kunnen worden in een reeds bestaande projectietechnologie, te weten het head-up display? Het is namelijk goed voor te stellen dat voetgangers en fietsers 'als een kat in het nauw opschrikken' wanneer er ineens een symbool nabij verschijnt. Vraag dit de LJ achter de knoppen van de laser in een nabije discotheek maar eens. Al lijkt Ditigal Light tot dusver met name een hulpmiddel te zijn bij het rijden buiten de bebouwde kom.