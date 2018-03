Taart met extra slagroom bij Lamborghini

2017 was een geweldig jaar voor Lamborghini. De Italiaanse renstal wist in het totaal 3.815 auto's aan de man te brengen, een plus van tien procent ten opzichte van het boekjaar daarvoor. 2018 belooft echter nog veel meer goeds. Dankzij de Urus.Het is achteraf gepraat en het nieuwtje rond de Urus is er nog niet af. Maar zoals het er nu uitziet kan Lamborghini's stier zich allicht wel voor de kop slaan dat het zolang een taboe heeft laten rusten op de SUV. De Urus betekent namelijk goud voor het merk.Niet meer dan 3.500 zullen ervan worden gebouwd per jaar. Maar Lamborghini kan er jaarlijks veel meer verkopen. Er heerst namelijk een grote run op de SSUV (met de eerste S van Super, aldus de Italianen). Iets waaruit sommigen een slaatje hopen te slaan De belangstelling voor de Urus komt vooral uit Rusland en India, en op zich is dat niet zo vreemd. Ook daar wonen immers heel wat rijkaards. Echter het leeuwendeel van de wegen van en naar hun groteske optrekjes zijn niet begaanbaar voor de extreem lage Lamborghini's. Liefst driekwart van de Urus-kopers was niet eerder klant bij het merk met de stier.Lamborghini heeft de ambitie dit jaar 1.185 auto's meer verkopen dan in 2017. Slechts 185 daarvan zal een Aventador of Huracan zijn. De rest een Urus. Meer dan duizend exemplaren van die laatste kunnen er dit jaar ook niet worden gebouwd. Maar volgend jaar moeten dat er 3.500 zijn, waarmee de Urus de helft van de Lamborghini's totale jaarverkopen voor rekening neemt.