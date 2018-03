Schrik! Lara Croft rijdt Volvo voortaan

De nieuwevan Lara Croft is namelijk een Volvo. De XC40 nota bene. Benieuwd hoe ver de avontuurlijke femme fatale daarmee komt in de vernietigde jungle? We hebben zo onze bedenkingen, want Volvo lijkt weinig tot geen enkele moeite te hebben gedaan om haar SUV-benjamin Tomb Raider-waardig te maken op het witte doet.Geen lier voorop de neus, geen snorkel over de motorkap en dak, geen kwartet bermlampen en ook geen treeplaten rondom de koets. Waarschijnlijk bevat de XC40 van de nieuwe Lara zelfs geen reserveband maar een plaksetje voor het geval dat. Dat deed Land Rover destijds een stuk beter. Sterker, dat 4x4-merk bracht, nadat 'Lara Croft: Tomb Raider' uit 2001 eenmaal op DVD te verkrijgen was, zelfs een heuse Defender Tomb Raider Limited Edition uit (en deed dat nog eens dunnetjes over voor James Bond ). Wat zijn de tijden veranderd…De nieuwe Tomb Raider draait vanaf vandaag in de Nederlandse bioscopen. Hier de trailer