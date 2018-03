Prijskaartjes voor vernieuwde Mazda6

De vernieuwde Mazda6 Sedan en Sportbreak staan vanaf juli bij de dealer met een behoorlijk gewijzigd front en zelfs een compleet nieuw dashboard. Ook het meubilair is nieuw en is het aantal (veiligheids)features verder uitgebreid. Bovendien is de Mazda6 stiller geworden. Kortom, het gaat hier niet zomaar om een facelift.Vanwege de vele vernieuwingen en verbeteringen heeft Mazda wel een hogere vraagprijzen moeten stellen. En niet zo'n beetje ook, al is de 6 er een stuk luxueuzer en moderner op geworden. Zo zijn onder meer navigatie, een head-up display met projectie op de voorruit, LED-verlichting (vóór en achter), stoel- en stuurverwarming, climate controle in twee zones en een achteruitrijcamera allemaal standaard.Ook op het gebied van veiligheid wordt flink uitgepakt met zaken als adaptieve bochtenverlichting, High Beam Control, Traffic Sign Recognition, Lane Keep Assist, Blind Spot Monitoring, Smart Brake Support en Mazda Radar Cruise Control. Neem je deze rijke standaardluxe in ogenschouw, dan landt de prijsstijging van 5 mille allicht een stuk zachter.Instappen in de vernieuwde Mazda6 kan vanaf € 36.990,-. Met onder de kap de SkyActiv-G benzinemotor, goed voor 145 pk. Voor de 165 pk sterke variant van dezelfde motor geldt een meerprijs van duizend euro. Wil je ook een automaat, dan vergt dit nog eens duizend euro extra. De Mazda6 Sportbreak kost minimaal € 38.490,-.Dieselen kan met een 150 pk sterke viercilinder, standaard gekoppeld aan een handbak. Prijzen beginnen bij € 43.490,- inclusief kosten rijklaarmaken. In een later stadium volgt er ook nog de SkyActiv-G met 194 pk en voorzien van cilinderuitschakeling.Wil je bovenal maximale luxe, dan moet je de speciale Signature-uitvoering hebben. Die kost € 44.240,- en luxer kan een Mazda6 niet worden.In vergelijking met de al rijk uitgeruste basisversie is de Signature (ook nog) uitgerust met 19 inch velgen, een 7 inch digitale meterset, een Bose-geluidsysteem en een schuifkanteldak. Wat de Signature echt uniek maakt zijn de vele luxe elementen, zoals Nappa-leder interieur, sierpanelen van echt Sen-hout, materialen met suède-afwerking, een zwarte interieurhemel en een randloze binnenspiegel.