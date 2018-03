Mercedes jaagt op Ring-record met Project One

Mercedes-AMG gaat mogelijk voor het ronderecord op de Nordschleife, zo meldt topman Tobias Moers. Is de Project One snel genoeg om de Porsche 911 GT2 RS te kloppen?

Moers denkt van wel, zo schrijft Autocar. En wie zijn wij om tegen hem in te gaan? De Project One beschikt over dik 1.000 pk, terwijl de 911 GT2 RS het met een schamele al tot een tijd van 6 minuten en 47 seconden schopte. Daarbij komt dat de Project One ook in aerodynamisch opzicht veel geavanceerder is en dus meer downforce genereert dan zijn Duitse collega.



Moers wilde nog niet vertellen welke tijd hij voor ogen heeft, maar liet wel doorschemeren dat Mercedes-AMG uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar andere ronderecords op het circuit. Hij heeft alle vertrouwen in de auto, want hij ziet de grootste uitdaging in het vinden van een coureur die snel genoeg is om achter het stuur te kruipen.



Specificaties

De Project One krijgt een koolstofvezel monocoque mee. Dat maakt de hypercar niet alleen sterk, maar ook behoorlijk licht. En mede dankzij dit geringe gewicht weet je niet wat je meemaakt wanneer je het gas intrapt. Onder de motorkap ligt namelijk een 1.6 liter V6 met turbo, die ook nog eens ondersteund wordt door vier elektromotoren. Het vernuftige geheel is goed voor – hou je vast – ruimschoots 1.000 pk!