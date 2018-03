Volkswagen Beetle gooit handdoek in de ring

Het is een moment waarvan je dacht dat 'ie nooit zou aanbreken bij een icoon als de Volkswagen Kever. En toch staat het te gebeuren. Het einde is nabij voor 'The Love Bug'. We houden er niet meer genoeg van. De ironie ten voeten uit.Het hing al eventjes in de lucht, aangezien de verkopen van de (pas) tweede generatie al achterbleven bij de verwachtingen. Toch probeerde Volkswagen het nog een keer met een nieuwe Beetle. Eerst op diverse markten en later enkel nog in de VS, waar de meeste liefhebbers van het retromodel zitten. Het zijn er echter niet genoeg.Volkswagen zelf echter, uit monde van R&D-topman Frank Welsch, geeft als reden op dat je een iconisch model als de Kever niet eindeloos kan laten terugkeren. 'Twee of drie generaties is wel het maximum'. Dat belooft dan nog wat voor MINI.Hoe dan ook, na 80 jaar(!) komt er een einde aan de Kever cq. Beetle. Maar een opvolger staat al klaar in de vorm van een ander retromodel: de I.D. Buzz als moderne nazaat van die andere icoon van Volkswagen, de T1. Dit 'busje van de 21eeuw' is vooralsnog nog een concept, maar zou rond 2021 in de showroom moeten staan.