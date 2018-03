Morgan Aero GT zwaait Aero 8 uit

Tussen al de grote merken (die zich in Genève nog groter voordoen met hun reusachtige showpaleizen) staat zowaar ook het kleine, bescheiden Morgan met een primeur. Dit is de Aero GT, een zeer speciale uitvoering waarmee de Engelse autobouwer afscheidt neemt van de Aero 8.

Bij Morgan, dat sinds de oprichting in 1910 hooguit twee tot drie keer haar designtaal heeft veranderd, is het altijd ietwat lastig achterhalen uit welke jaar een model precies stamt. Bij de Aero 8 is dat 2001, maar pin ons hier niet of vast; we kunnen er een jaartje naast zitten.

Hoe dan ook, de Aero 8 heeft een zeer lange carrière achter de rug. Maar nu kijkt 'ie tegen een welverdiend pensioen aan. De Morgan GT zal de laatste zijn uit de Aero 8-reeks. En die gaat eruit met een knal!



Je blijkt kijken en verwonderen

De Aero GT, en eigenlijk elke Morgan, is alleen al een genot om te zien en te rijden vanwege z'n zeer nostalgisch gelijnde koets, het ambacht dat erin is gestopt en de welhaast ontelbare fraaie details. De 'kieuwen' in de voorste wielkasten bijvoorbeeld, maar ook de plek waarop de uitlaatpijpen hun gassen de wereld in spuwen. Waar zie je dit nog?!



Heerlijke ingrediënten

Onder de wulpse koets gaat Morgan vrolijk verder met de verwennerij. Daar gaat immers een 4.8 liter V8 schuil. Wars van turbo's of andere kunstmatige beademing. Een atmosferisch blok dus, en de laatste der Mohikanen bij Morgen. De Aero GT markeert namelijk ook de laatste natuurlijk aanzuigende achtcilinder in een Morgan.



372 pk geniet de van BMW afkomstig motor. Het koppel reikt tot 502 Nm en het is dan ook niet verwonderlijk dat de Aero GT in slechts 4,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h kan snellen. Wat hierbij helpt is het lage wagengewicht van 1.180 kilogram. Carbon en aluminium gedrapeerd om een houten geraamte tikt immers niet echt aan. De topsnelheid ligt op 273 km/h en om daar te geraken zal de bestuurder zelf moeten poken. Heerlijk!



En de prijs?

De Morgan Aero GT kost € 134.000,- exclusief nationale belastingen. Maar vergeet dit gerust direct weer. De oplage van niet meer dan 8 exemplaren is al compleet vergeven.