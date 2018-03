Pininfarina pakt uit in Genève met twee bolides

Nagenoeg alle automerken proberen in alle toonaarden hun creaties een familiegezicht mee te geven. Voor een unanieme herkenbaarheid. Hoe anders gaat dat in huize Pininfarina. Uiteraard, daar ben je een designhuis voor en geen automerk, maar als je niet beter weten zou je echt zweren dat de H2 Speed en HK GT nooit afkomstig kunnen zijn van dezelfde ontwerpers. Zo verschillend zijn de beide auto's.We beginnen met de H2 Speed. Waarom? Omdat deze bolide ook daadwerkelijk binnenkort gekocht kan worden. Dit is namelijk het productiemodel van de twee jaar geleden gepresenteerde, gelijknamige conceptcar . Nou ja, productiemodel... Met een vastgestelde oplage van slechts 12 exemplaren mag dat predicaat eigenlijk niet in de mond genomen worden. Daar komt nog bij dat de H2 Speed niet in aanmerking komt voor een kenteken, wat betekent dat je er alleen mee mag rijden op het circuit of in je eigen achtertuin.Heb je daar geen moeite mee, evenals het ongetwijfeld exorbitante prijskaartje, dan kan je wel bogen over iets heel bijzonders, bedeeld met een surplus aan motorvermogen.Kracht dat opgewekt wordt door een brandstofcel en tot 653 pk reikt bij een gillende 13.000 tpm. Uiterst benieuwd zijn we hoe een waterstofauto bij dat toerental klinkt. Snel is de Pininfarina H2 sowieso. In meerdere opzichten, want in amper 3 seconden doet 'ie de 100 km/h aan en tanken gaat ook vlotjes volgens de Italianen: 'Na 3 minuutjes is de tank vol en kun je weer los'.Vervolgens de HK GT (Pininfarina moet echt eens werken aan het verzinnen van betere namen), de gevleugelde van het stel. Dit is nog nadrukkelijk een conceptcar, maar mede vanwege de vleugeldeuren zeker niet minder spectaculair.En ook de HK GT gaat voor schoon en duurzaam. Echter in tegenstelling tot de H2 Speed doen hier vier elektromotoren dienst als aanjagers. Tezamen zijn ze goed voor – hou je vast – 1.088 pk.De elektrische krachtcentrale is in samenwerking met de Hybrid Kinetic Group uit Hong Kong tot stand gekomen, en dat is niet voor het eerst . Nu dit nog een keertje omzetten tot een productiemodel. Ook omdat Pininfarina wederom spreekt over een acceleratie naar 100 km/h in luttele seconden en een topsnelheid van tegen de 350 km/h. Terwijl er vier personen aan boord zijn!