ItalDesign Zerouno Duerta, zelfs je naam is mooi

Als we de berichten moeten geloven was de ItalDesign Zerouno (Coupé) zowaar een koopje met ruim een 1,25 miljoen euro. De Duerta gaat namelijk de lieve som van bijna 2 miljoen kosten. Per stuk, jaja. Omdat de ItalDesign hiermee doorstoot tot de allerduurste auto's ooit moet het wel iets héél speciaal zijn. Ja en nee.Te beginnen met het positieve. Ook van de Duerta zullen er maar 5 worden gebouwd. Zeldzaamheid en grote mate van exclusiviteit is hiermee gegarandeerd. Zoiets vertegenwoordigt voor vele rijkaards een grote waarde.Dan is er de zonder meer spectaculaire koets. Zowat alles wat zichtbaar is of valt aan te raken is opgetrokken uit carbon; ook niet goedkoop. Bovendien is de Duerta niet simpelweg een Zerouno waarin de zaag werd gezet. Ondanks het af te nemen targadak is deze zomerse uitvoering even stijf als en nauwelijks zwaarder dan de gesloten versie . Dit vergt op z'n beurt een aangeleerde dosis kennis en kunde op het gebied van constructietechniek.Tot slot, voor wat betreft het gedeelte dat pleit voor de exorbitante prijsstelling, is daar een interieur dat volledig met de hand wordt gemaakt. En dan bedoelen we ook echt met de hand, waarbij gebruikt is van de fijnste materialen. Je begrijpt al vast: dergelijk inspanningen kosten geld. Veel geld.Dan de mogelijke keerzijde waardoor die twee miljoen euro zich niet helemaal laat rechtvaardigen. Onderhuids is de ItalDesign Duerta namelijk niet heel veel meer dan een Lamborghini Huracan. Dezelfde 5.2 liter V10 doet dienst als aanjager, en met 610 pk krijg je ook niet meer vermogen en prestaties. We hadden ook gerust Audi R8 kunnen schrijven, maar hiervan wordt het geheid niet beter. Tja, en die Italiaan (of Duitser) heb je al tegen slechts tien procent van de Duerta's kostprijs. Dat zet je toch aan het denken, nietwaar? Of bij deze gedachte jaloezie in het spel is? Oh jazeker!