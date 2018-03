Nieuwe dieselhybrides van Mercedes C- en E-klasse

Dat Mercedes-Benz in tegenstelling tot diverse andere merken nog wel gelooft in de dieselmotor bewijzen de plug-in hybrides van de E- en zojuist gefacelifte C-klasse des te meer. Het gros van de hybrides leunt immers deels op een benzinemotor. Een opmerkelijk keus van Das Haus, zeker in deze tijd waarin de dieselmotor in ongenade is gevallen.Sterker, de nieuwe plug-ins van de C en E zijn de eerste dieselhybrids van Mercedes. Een 13,5 kWh sterke accu voedt daarbij een 112 pk en 440 Nm krachtige elektromotor die op z'n beurt is gekoppeld aan een viercilinder-diesel.Belangrijke verbetering ten aanzien van bijvoorbeeld de eerdere Mercedes C350e, een plug-in voorzien van een benzinemotor, is dat de lader nu een capaciteit heeft van 7,2 in plaats van 3,6 kW. Dat betekent dat je in theorie dubbel zo snel de accu kan voltappen.Zowel de C- als de E-klasse Plug-In Hybrid kunnen ongeveer 50 kilometer ver rijden op stroom en halen een snelheid van 140 km/h alvorens een interventie van de verbrandingsmotor noodzakelijk wordt. Over de dieselcentrale blijft Mercedes erg op de vlakte, maar in elk geval voegt de viercilinder nog eens bijna 300 Nm trekkracht aan het geheel toe.De nieuwe Mercedes C- en E-klasse plug-ins zijn te koop vanaf de tweede helft van dit jaar. Prijzen volgen nog.