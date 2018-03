Woensdag, gehaktdag: dit is de McLaren Senna GTR

De Senna is het extreemste wat McLaren ooit heeft gedaan. Dat wil op zich al heel wat zeggen. Maar voor het circuit komt er zowaar nog iets sterkers aan. Net zoals dat destijds bij de P1 het geval was met de P1 GTR is dit de vergelijkbare en gelijknamige raceversie van de pas onthulde Senna . Voorlopig gaat het nog om een volbloed in ontwikkeling, maar de 75 definitieve exemplaren zullen niet veel meer van deze showcar verschillen.Aan de aandrijflijn wordt niet echt gesleuteld. Die beschouwt McLaren als afdoende (en daar kunnen we het allemaal vast mee eens zijn). De nadruk ligt op maximaliseren. Het gaspedaal ook in de bocht vol tegen het schutbord kunnen houden, bijvoorbeeld. Dankzij slimme elektronica, maar tevens door maximaal te profiteren van de gratis natuurwetten. Via allerhande kieuwen, sleuven, vleugeltjes, een giga-diffuser en zowaar nog heftigere splitter aan de voorzijde.Ooit weleens de beelden gezien waarbij een beest plots besluit mee te doen aan een race op leven en dood en dit maar net goed afloopt voor mens, machine en dier? Wel de McLaren Senna GTR maakt gehakt van die laatste. Maar daardoor kan het wel bogen over 1.000 kilo aan downforce op hogere snelheden. Dit is niet eens zoveel minder dan het gewicht van de auto zelf: 1.198 kilogram. Beestachtig.