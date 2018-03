Rimac C_Two schokt vriend en vijand

De Autosalon van Genève kent wederom vele spektakelstukken. Maar het Kroatische Rimac lijkt er toch wel vandoor te gaan met de grootste showklapper van allemaal. Niet alleen werkt het design van haar wereldprimeur als een brandweerrode lap op een stier, de specificaties én prestaties van de C_Two doen je pas echt achteroverslaan.Uiteraard is de C_Two volledig elektrisch. Voor auto's met een verbrandingsmotor haalt Mate Rimac, de pas 30-jarige oprichter en virtuoos achter het piepjonge maar nu al bewezen EV-merk, immers zijn neus op. Net als de Concept_One doet de C_Two het met vier elektromotoren, bij elk wiel eentje. Echter het kwartet krachtcentrales, die voeding krijgen van eene 120 kWh sterke batterij, zijn intussen tijd sterker geworden. Veel sterker. Bijna twee keer zo krachtig zelfs.Sta je stevig? Houd je toch maar even extra vast met één of allebei je armen. Want hier komen de cijfers. De Rimac C_Two weet maar liefst 1.914 pk op te wekken. Negentienhonderdveertien! En dan te bedenken dat de One al goed was voor 1.089 pk en een acceleratie in minder dan 3 tellen.Het koppel van de C_Two verpulvert dat van z'n voorganger eveneens en ligt op een totaal van 2.300 Nm. Ter vergelijk: de eveneens in Genève gepresenteerde Bugatti Chiron Sport moet het doen met 'slechts' 1.600 Nm. Allemachtig!Hoe Rimac deze verpletterende cijfers precies voor elkaar heeft gebokst is grotendeels een geheim van de smid. Wel is duidelijk dat elk wiel van de C_Two ook over een eigen transmissie beschikt. Zou het daarom zo zijn dat de Rimac wél zoveel geweld effectief op de straat weet te brengen, waar andere hierin falen vanaf een bepaald vermogen? Hoe dan ook, het behoeft geen betoog dat de Concept_Two een technisch meesterwerk is.Dan de prestaties. Die zijn simpelweg krankzinnig. Rimac beweert dat de C_Two in minder dan twee seconden naar de 100 km/h kan snellen. Een NASA-raket is trager. Weet dus wat je eet voordat je in deze verder geruisloze Kroaat stapt.Vanuit stilstand naar 160 km/h duurt nauwelijks langer dan 4 tellen en 300 km/h is haalbaar binnen de 12 seconden. Ter vergelijk: bolides als de McLaren Senna zijn dan allang stipjes in de binnenspiegel van de Rimac. De topsnelheid ligt op 415 km/h, nipt onder dat van de Chiron.Het briljantste aan de Rimac C_Two moet dan nog komen: de actieradius. Wie even genoeg heeft van het schaamrood kleuren op de kaken van Jan en alleman, zou slechts met één tussentijdse oplaadbeurt naar Sveta Nedelja kunnen rijden, daar waar het Rimac's hoofdkwartier is gevestigd, zo'n 1.300 kilometer van Utrecht.Desnoods zonder interventie van een fysieke bestuurder. Ja, je begrijpt het goed: de C_Two heeft ondanks z'n immense snelheidspotentieel toch een actieradius van circa 650 kilometer en kan autonoom rijden (level 4). Het voor 80% opladen van de accu neemt bovendien niet meer dan een half uur in beslag neemt (via een snellader), dus dat zou betekenen dat de Rimac zelfs het vliegtuig de baas is. In theorie althans, al zien we Hammond graag nog eens dat duel aangaan met z'n TGT-maten. Hij is alvast gewaarschuwd, zie de tekst op de brandblusser: 'IN CASE OF HILLCLIMB, EXTINGUISH FIRE'.