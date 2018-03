Aston Martin Lagonda Vision baart opzien

Ook bij Aston Martin moet men onder ogen zien dat elektrisch rijden en autonome voertuigen onmiskenbaar deel zullen uitmaken van het toekomstige automobiellandschap. Andermaal een scenario dat kansen schept voor Lagonda – dat al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog aan Aston Martin verbonden is. Evenwel, je kunt je als gerenommeerd automerk nog zoveel marktkansen toe-eigenen, succes van de modellen hangt in sterke mate af van hun visuele aantrekkingskracht. En laat deze Lagonda Vision Concept daar nu enige moeite mee hebben. Of wil jij beweren dat het wel een klassieke schoonheid betreft…?Er zijn concrete plannen om Lagonda tegen 2021 in het portfolio op te nemen. Als zelfstandig automerk onder de vleugels van Aston. Oftewel, zoals het eigenlijk altijd al is geweest. Hoe en wat, daar laten de Britten zich slechts mondjesmaat over uit. Liever hebben ze dat we ons vergapen aan het lijnenspel van de conceptcar, al kun je er gerust al je spaarcenten op inzetten dat het beoogde productiemodel er niet zo zal uitzien. Homologatie laat al die puntige koetsdelen nooit toe. Gelukkig maar…Met technische details wordt eveneens karig omgesprongen. De belofte dat je met één enkele batterijlading van San Fransico naar Los Angeles kan rijden, zo'n 600 kilometer, kan er nog net van af. Maar over de stuwende krachtbron hierachter wordt gezwegen. 'Niet druk om maken', zeggen de Britten erbij. 'De Lagonda wordt grandioos om mee te rijden!'.Geen zin in sturen? Geen probleem, de toekomstige Lagonda zal ook in staat zijn een eigen plan te trekken. Het stuurwiel trekt zicht dan terug, zodat er nog meer zitruimte wordt gecreëerd. De voorzetels zijn bovendien 180 graden draaibaar voor een gezellige 'captain seat'-opstelling. Het weelderig aangeklede interieur, waaronder veel leder, alcantara, carbon en zelfs keramische tegels, doet de rest.Als de volledig elektrische en autonome Lagonda aanslaat moet er snel meer keuze komen. In Genève kan je al schaalmodellen bekijken van twee extra concepts onder dezelfde vlag. Een coupé en – hoe kan het ook anders – een SUV. Er wordt al gedroomd dat die in 2023 ook te koop zullen zijn.