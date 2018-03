Range Rover SV Coupé: luxer en duurder was een Land Rover nog nooit

Maak kennis met de meest luxueuze en duurste Land Rover allertijden: de Range Rover SV Coupé. Tegen krap vier ton – in euro's – krijg je weliswaar twee portieren minder, maar wel een ongekende weelde en relatieve zeldzaamheid.

Van de Range Rover SV Coupé zullen er maar 999 worden gemaakt. Exclusiviteit is daarmee al behoorlijk gegarandeerd, maar de tweedeurs Range schittert toch vooral vanwege z'n super-de-luxe en uiterst sfeervolle interieur. Volledig door louter handen gemaakt welteverstaan.



Historisch verantwoord

Bij Land Rover houden ze wel van wat historische verankering. Het komt de Britten dus goed uit dat de allereerste Range Rovers er in het begin enkel als tweedeurs waren. De eveneens slechts twee portieren tellende SV Coupé is hiermee doordrenkt van een zeker merkverleden, ook al mist het oermodel de aflopende daklijn of schuine achterklep die deze verre nazaat wel vormen.



Jij vraagt, SVO draait

Zoals al aangehaald moet er een luid, dof gerinkel door de showroom galmen wil je een SV Coupé eigen maken. de vanafprijs ligt namelijk op € 390.000,-. Inclusief Nederlandse belastingen gelukkig. Maar Land Rover, in het bijzonder haar maatwerkatelier SVO, doet dan wel wat moeite voor je.



Zo mag je als koper kiezen uit meer dan 100 koetswerkkleuren en ook aan de binnenkant doet het merk precies wat je vraagt. Kies bijvoorbeeld uit semi-aniline leder afkomstig van een looierij die al bestond toen paard en wagen nog volstrekt normaal waren in de straten. Piekfijn zal deze ook het stikwerk verzorgen, in een uniek diamantvormig patroon. Daarnaast is de SV Coupé bedeeld met fraai hout zover het oog reikt. Schitterend.



En onder de kap?

Erg bescheiden is de SV Coupé niet. Nergens. Dus ook niet onder de kap. Daar steelt namelijk een 5.0 liter V8 met compressor de show. Voor deze bijzonder gelegenheid is het welbekende Supercharged-blok opgepept tot 565 pk. De 0 naar 100 km/h-sprint neemt op een tiende of twee na 5 seconden in beslag en je kan doorstomen tot de teller 265 km/h aanwijst. En omdat het een Range Rover is, stipt Land Rover doodleuk aan dat je nog steeds in staat bent om door 90 centimeter diep water te rijden en dat de SV Coupé geen enkele moeite zal hebben met het sleuren van 3,5 ton op z'n trekhaak.