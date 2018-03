BMW Concept M8 Gran Coupé stelt zich alvast voor

Toen BMW met de pas tweede generatie 8-serie een nieuw vlaggenschip aankondigde, heeft het van meet af aan aangegeven dat het voornemens is daarvan een ganse familie uit te brengen. Maar wie had gedacht dat ze daar in München zoveel haast bij hadden?Zo passeerde immers al een Concept 8-serie, kan het productiemode l ervan elk moment officieel onthuld worden, geeft de M8 GTE al gas en is er ook al een Cabriolet en M8 bevestigd en reeds gespot. Een vierdeurs 8-serie Gran Coupé komt daar nu bij, al duurt het nog zeker tot diep in 2019 voordat de auto bij de dealers staat. Zeker als M8.In de markt voor een grote vierdeurs-coupé en het nieuws in Genève op de voet gevolgd? Dan weet je dat het binnen afzienbare tijd prijsschieten is in de showrooms. Want de 8-serie Gran Coupé is zeker niet de enige vierdeurs-coupé deze weken z'n première beleeft. Zo onthulde Mercedes de AMG GT Coupé en proberen Hyundai en Volkswagen te verleiden met respectievelijk de Le Fil Rouge en I.D. Vizzion en doet Porsche tevens een duit in het zakje in de vorm van de Mission E Cross Turismo . Verschil met de Concept M8 Gran Coupe is echter dat de BMW nog wel een luidruchtige keel kan opzetten. Net als de GT Coupé van AMG overigens.Nu reeds diverse koetsvarianten op de nieuwe 8-serie de revue hebben gepasseerd is het uiterlijk vertoon van BMW's toekomstige vlaggenschip wel zonneklaar. Des te meer zijn we zodoende benieuwd naar het interieur, maar telkens zijn de ruiten gitzwart gemaakt door de Duitsers of laten ze ons niet te dichtbij komen. Binnenkijken bij de nieuwe 8-serie is daardoor nog altijd onmogelijk, wederom bij de Concept M8. Uiteraard is er de Concept 8-serie Coupé als voorproefje, maar wat blijft er daadwerkelijk over van dit interieurontwerp is de prangende vraag? BMW houdt de spanning er goed in zo.