Zenvo ST1 nog krachtiger en sneller als TSR-S

Nichefabrikant Zenvo maakt alleen maar extreme auto's. Met als eerste wapenfeit de ietwat beruchte ST-1 . Het is alweer 10 jaar geleden dat die hypercar werd geboren, maar de prestaties ervan spreken vandaag de dag nog altijd tot de verbeelding. En anders deze TSR-S wel op basis van de ST-1 wel.Zenvo ging namelijk zeer ver met de TSR-S. Zowel optisch als technisch lijkt het immers net een volbloed racer.Je krijgt er zelfs een helm bij. Maar de laatste 'S' in de benaming staat toch echt voor 'Street' wat inhoudt dat je er de straat mee op mag.Niettemin had die letter ook gerust voor suïcidaal kunnen staan, want de ingrediënten liegen er niet om. De Zenvo TSR-S is namelijk bedeeld met een 5.8 liter V8 met twee superchargers die doortrekt tot zo maar eventjes 8.500 t/min. Het maximal vermogen? Maar liefst 1.177pk en ook nog eens 1.100 Nm. En dat tegen een gewicht van 1.495 kg.Met zulke cijfers zal het je niet verbazen dat de nieuwste Zenvo alles een bezetene tekeer kan gaan. Houdt het stuurwiel ferm vast, vloer het gaspedaal en in een oogwenk schiet je door de 100 km/h. Slechts 2,8 seconden duurt dat. Naar 200 km/h knallen duurt nauwelijks langer en 300 km/h staat er op de klok voor je er erg in hebt. Iets te veel van het goede, maar je wilt wel graag een TSR-S rijden? Het motorvermogen kan op verzoek beperkt worden tot 700 pk. Opvallend is dat de topsnelheid op 'slechts' 325 km/h ligt, daar andere hypercars met een dergelijk vermogen met gemak 350 km/h halen.Waar de Deense fabrikant ook nogal fier op is, is de achtervleugel. Die kan op twee verschillende punten aangepast worden. Daardoor kan de TSR-S in de bochten voor een maximale neerwaartse druk zorgen, maar doet hij bij hoge snelheden ook dienst als luchtrem. Het interieur is dan weer erg minimalistisch. Er is geen radio, geen airco, er zijn geen airbags. Alleen twee kuipjes in carbon en een klein digitaal instrumentarium. Echter, wat er niet is, kan ook niet stuk