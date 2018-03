Subaru Viziv Tourer: stoer en vol potentie

Subaru heeft in Genève de (zoveelste) Viziv voorgesteld, ditmaal als Tourer Concept. Maar het is voor het eerst dat de Japanners de Tourer in Viziv-vorm laten zien, en dat geeft een interessant kijkje in hun toekomstplannen.

Het Viziv-project begon bij Subaru in 2013 en blikt met conceptcars vooruit op de modellen van de jaren die volgen. Nu is dus de Tourer aan de beurt. Het is en blijft een Subaru en dus je kunt je natuurlijk uitleven met vierwielaandrijving en een boxermotor. Verder ligt de nadruk op rijplezier, veiligheid en prestaties.



EyeSight

Subaru neemt ook alvast een aanloop richting de introductie van zelfrijdende auto's. De Viziv Tourer Concept kan je in allerlei opzichten ondersteunen. Denk aan EyeSight, het veiligheidssysteem van Subaru. Dit systeem kijkt met twee camera's mee met de bestuurder en grijpt in zodra er gevaar dreigt.

Dit systeem moet in de toekomst verder ontwikkeld worden, al laat Subaru in het midden hoe het dat precies wil doen. Wel meldt het merk dat plezier en gemoedsrust van met name de rijders centraal staan. Voorlopig mag je dus nog lekker zelf aan de knoppen zitten bij Subaru, al ondersteunt de auto de bestuurder wel degelijk waar mogelijk.



Dynamic x Solid

De Viziv Tourer Concept is overigens ontworpen volgens de Dynamic x Solid-designtaal. Hij oogt daarom niet alleen stoer, maar wekt tevens de indruk oerdegelijk te zijn. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de robuuste grille en de grote kofferbak: de Tourer mag er mooi uitzien, maar moet wel praktisch blijven in gebruik.