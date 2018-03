Hyundai slaat nieuwe weg in met Le Fil Rouge

Hyundai slaat een nieuwe weg in qua design en geeft ons alvast een voorproefje met de Le Fil Rouge: een conceptcar die zowel het verleden, het heden als de toekomst met elkaar moet verbinden.

'Sensuous Sportiness', dat is waar de Hyundai Le Fil Rouge voor staat. Dit thema zal terugkomen in alle nieuwe modellen van de Zuid-Koreanen: van sedan tot SUV. Het doel? Je moet een Hyundai begeren, omdat hij zó mooi is dat hij emoties bij je oproept. Klinkt als een mooi streefdoel, want het komt heden niet direct in ons op wanneer naar de huidige i10 of i20 wordt gekeken.



Indrukwekkende conceptcar

Er moet dus het nodige veranderen als Hyundai zich een ander imago wil aanmeten. Maar de Le Fil Rouge is in ieder geval een flinke stap in de goede richting. Hyundai legt de nadruk op de lange wielbasis, grote velgen en een comfortabele rijpositie en zet daarmee een conceptcar neer die indruk maakt.



Naadloos design

Het naadloze design oogt zeer fraai, alsof de lijnen van de Le Fil Rouge met een handvol penseelstreken op canvas zijn gezet. Qua interieur blijven die kunstige lijnen behouden. Het doel is om de bestuurder zoveel mogelijk plezier te laten beleven aan zijn rit, terwijl passagiers alle ruimte hebben om te genieten.