Bugatti Chiron Sport geeft iedereen het nakijken

Bugatti maakte ons voor de Autosalon van Genève al lekker met een nieuw speeltje, en nu is ook duidelijk om welke auto het gaat: de Chiron Sport.

Exact twee jaar na de lancering van de Chiron is het nu tijd voor een snellere variant. Dat uit zich niet in meer pk's, maar wel in minder gewicht. In het vooronder vinden we nog steeds die brute, angstaanjagende 8.0 liter W16 met vier turbo's. 1.500 pk en 1.600 Nm koppel, wat wil je nog meer?



5 seconden rapper

De Chiron Sport doet zijn naam absoluut eer aan. Op het Nardo-testcircuit is 'ie liefst vijf seconden sneller dan de reguliere Chiron. Geloof ons, dat is een serieuze winst. Maar hoe krijgt Bugatti dat voor elkaar zonder die W16 verder op te schroeven? Het begint met ander materiaalgebruik. Zo kan er dankzij het gebruik van lichtere wielen en koolstofvezel 18 kilo van het totaalgewicht af.



Carbon ruitenwissers

Ook de ruitenwissers vonden we altijd al aan de zware kant. Bugatti was het met ons eens en gebruikte ook hiervoor lichtere materialen. Zonder dollen: 1,4 kilogram besparen op ruitenwissers is een knappe prestatie. Verder is ook de afdekking van de intercoolers voortaan gemaakt van koolstofvezel.



Dynamic Handling

Op de vraag of die 18 kilogram echt voelbaar zijn luidt het antwoord natuurlijk 'nee!'. Het Dynamic Handling-package zet meer zoden aan de dijk voor wat betreft het rijgedrag van de Chiron Sport. Het onderstel is hiermee strakker afgesteld, in combinatie met schokdempers die 10 procent stijver zijn. Verder is ook het achterdifferentieel onder handen genomen.



De Bugatti Chiron Sport gaat je exclusief belastingen 2,65 miljoen euro kosten. De leveringen moeten tegen het einde van 2018 op gang komen.