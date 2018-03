Renault Ez-Go wil je stadsgids zijn

Wat zou de Autosalon van Genève zijn zonder opzienbarende conceptcars? En dus staan er heel wat nieuwe studiemodellen waarbij je afvraagt wat de industrie nu weer in z'n bol heeft gehaald. Neem nu deze Ez-Go van Renault. De Fransen menen hiermee de ideale stadsauto te hebben gecreëerd.

Mooi is anders, maar dat hoeft de auto van de toekomst dan ook niet langer te zijn, volgens de Fransen. Als 'ie maar nuttig is en meedenkt met de gebruiker, of het geval van de Ez-Go gebruikers. De studie is namelijk ontwikkeld voor gedeelde mobiliteit, bij sterke voorkeur in stedelijk gebied, om zo het aantal voertuigen in deze overbevolkte en – bebouwde omgeving te beperken. Dat Renault daar een stevige lengte van dik 5 meter aan koppelde is ons dan weer een raadsel.



Shuttlen in stijl

De Ez-Go doet eerder denken aan een shuttleservice of persoonlijkere stadsbus dan een auto, en dat is ook precies de bedoeling. Een stuur en pedalen ontbreken; de auto rijdt – hoe kan het ook anders – geheel autonoom. Hierdoor ontstond meer vrijheid om de Ez-Go van alle praktische gemakken te voorzien. Ontspanning en werk komen in de plaats van het besturen van een auto. Vandaar ook het trapeziumvormige design, beperkte hoogte en grote glasoppervlak, want dit biedt een uitstekend uitzicht op de stad.



Tegelijk is de Ez-Go eenvoudig toegankelijk voor mensen met een koffer op wieltjes, met een kinderwagen, krukken of rollator en mensen in een rolstoel. De zitplaatsen zijn comfortabel en de schermen aan boord tonen nuttige informatie over de stad. Tevens passen de door bomen omgeven Renault EZ-GO stations fraai in de omgeving.



Veiligheid voorop

Statistieken tonen aan dat autonoom rijden leidt tot een belangrijke afname van het aantal ongelukken. Renault Ez-Go heeft autonomie op niveau 4 op de schaal van vijf van SAE International - een internationale organisatie, gevestigd in Amerika, die is gespecialiseerd in de normering voor de vervoersindustrie.



Niveau 4 betekent dat de auto zelfstandig de afstand tot zijn voorganger aanhoudt, in zijn rijstrook blijft, van rijstrook wisselt om bijvoorbeeld in te halen en correct afslaat op een kruispunt. De auto kan zichzelf ook naar een veilige plaats rijden als in zijn nabijheid een incident plaatsvindt. Dat doet het zelfstandig of door aansturing van een 'connected monitoring'-centrum - een technologie die nog in ontwikkeling is.



Maar de veiligheid wordt ook deels gewaarborgd door de geringe topsnelheid. Harder dan 50 km/h kan de Ez-Go niet. Bovendien communiceert de futuristische Renault ondertussen continue met omstanders. Zo is verlichting die aangeeft wanneer het voertuig in autonome modus rijdt. Lichtbalken zenden boodschappen uit, zoals pijlen wanneer voetgangers willen oversteken en geluidssignalen die de aanwezigheid van het stille voertuig kenbaar maken aan voetgangers en fietsers. Wen er maar vast aan, want ooit rijden we zo rond als het aan de Fransen ligt.