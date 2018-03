Nissan IMx KURO: futuristische concept 'leest' jouw gedachten

Nissan gaat op de futuristische tour met de Nissan IMx KURO. Dít is hoe het merk de toekomst van mobiliteit ziet.

Auto's worden steeds intelligenter en ook de IMx KURO zit in dat opzicht bomvol nieuwe technologie. Je zou deze Nissan moeten zien als een betrouwbare partner die altijd voor je klaarstaat en daarnaast ook nog eens leuk is om mee te rijden. De IMx KURO maakt bijvoorbeeld gebruik van Nissan's Brain-to-Vehicle, waarbij de auto leert van de dingen die jij denkt.



Brain-to-Vehicle

B2V werkt in twee opzichten. Het systeem leert aan de hand van jouw hersenactiviteit te voorspellen wat je doet. Wil je gas geven, dan weet de auto dat al voor je het gaspedaal intrapt, zodat hij daar sneller op kan reageren. Dat versnelt de responstijd van de auto behoorlijk. Daarnaast detecteert B2V ook wat je prettig en onprettig vindt tijdens het rijden, zodat ook hier het rijgedrag aangepast kan worden.



ProPILOT

Intelligent Driving staat centraal. Dat begint bij ProPILOT, het autonome rijsysteem. Kies je ervoor om autonoom te rijden, dan verdwijnt het stuur en verschuiven de stoelen, zodat jij en je passagiers meer ruimte hebben om van de rit te genieten. Wil je toch weer zelf sturen, dan schuiven de stoelen met een druk op de knop terug naar de originele positie en komt ook het stuur weer tevoorschijn.



Meer koppel dan GT-R

Nissan kiest er natuurlijk voor om uitstootloos te rijden, dus ook de IMx KURO rijdt volledig elektrisch. Hij staat op een nieuw platform, waardoor de vloer volledig vlak gehouden kan worden. Dit biedt niet alleen meer ruimte, maar resulteert ook in een lager zwaartepunt. Nissan kiest voor twee elektromotoren met een vermogen van 320 kW en 700 Nm koppel. Dat is meer dan de Nissan GT-R, zo melden de Japanners trots. De auto moet 600 kilometer kunnen rijden op één acculading.