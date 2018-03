Mercedes-AMG GT Coupé laat zich eindelijk zien

Dit is 'm dan: Mercedes' uitdager van de Porsche Panamera en in zekere mate de spirituele opvolger van de CLS 63 plus de AMG die geen GT4 mag heten . Dat laatste is naderhand iets wat voor te zeggen, want let maar eens op waar de achterklep van de auto scharniert? Precies, aan het einde van het dak, wat de GT Coupé dus technisch bezien een 5-deurs liftback maakt. Anderzijds, die eigenschap heeft de Panamera en Aston Martin Rapide ook en die aartsrivalen worden elk eveneens beschouwd als een vierdeurs-coupé.Maar goed, het is GT Coupé geworden. Enigszins verwarrend, maar hetzij zo. Veel belangrijker is natuurlijk wat 'ie in z'n mars heeft. Nou, veel. We rekenden er al een klein beetje op en onder de motorkap ligt daadwerkelijk de 4.0 liter V8-biturbo die we al kennen van de tweedeurs AMG GT Het achtcilinderblok komt in twee smaken: met 585 pk en 800 Nm of als '63 S' en dan goed voor 640 pk en zelfs 900 Nm. Er is ook een 'GT 53 AMG' eveneens standaard voorzien van 4Matic-vierwielaandrijving. Die doet het met een 435 pk sterke V6 iets rustiger aan, maar weet nog altijd in 4,5 seconden naar de honderd te spurten. Pieken doen ze allemaal ruimschoots boven de 300 km/h.Teasen met de GT Coupé deed Mercedes maar wat graag, maar daarbij scheen het merk nimmer het licht op het interieur. En nu begrijpen wij waarom. De cockpit van de GT Coupé is namelijk niet ontleend van de tweedeurs GT's, maar grotendeels van de nieuwe CLS Van het gigantische instrumentenpaneel vol digitale meters en infotainment tot de zeer brede middenconsole met daarop de belangrijkste knoppen: de flamboyante stijl bij de AMG GT's heeft plaats gemaakt voor een meer zakelijke en functioneel ingerichte leefomgeving. De zetels en het stuurwiel daarentegen komen zichtbaar uit de schappen van de AMG GT, waardoor de Coupé alsnog een hoge mate van sportiviteit ademt.