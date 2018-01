Snik! Subaru Impreza STi WRX kapt ermee

Menig petrolhead denkt er nog regelmatig aan terug; de gloriedagen van de Subaru Impreza '555' in het WRC. Met stuurvirtuozen als Colin McRae en Richard Burns achter de knoppen. Het gevolg daarvan was dat jong en oud zich maar wat graag eenzelfde rallygod wilden wanen in een Impreza GT Turbo als afgeleide van dat megasuccesvolle WRC-kanon. Bij bosjes gingen ze over de toonbank en in Nederland genoot de GT Turbo zelfs enige tijd de status. Geen enkele andere auto voor minder dan een halve ton, guldens welteverstaan, bood zoveel kracht en snelheid.Later volgde de WRX STi: nog sterker, nog sneller, nog capabeler. Maar ook duurder. Zeker de laatste jaren. De allernieuwste generatie , gepresenteerd in 2014, begon in ons land met een afschrikwekkende vanafprijs van 76.000 euro. Heden ligt dit zelfs op € 96.995,-. Met 'slechts' 300 pk aan boord is de illustere Subaru hiermee tegenwoordig zowaar de auto met de laagste prijs/pk-verhouding. Dat doet pijn.Sterker, Subaru zelf trekt het nu ook niet langer. Het einde van de WRX STi en daarmee een potige Impreza is nabij. Op de Autosalon van Brussel wordt het begin van het einde ingeluid; met de gelimiteerde Final Edition, een speciale uitvoering met hier en daar aanpassingen aan zowel ex- als interieur voor een hoogwaardigere uitstraling. Meer pk's? Helaas. Maar wel voorzien van betere remmen en standaard rollend op goudkleurig 19 inch lichtmetaal en meubilair van Recaro.Het onderstel van de WRX STi Final Edition is ook aangepast, te weten middels andere dempers en veren met een andere voorspanning. De diameter van de stabilisatorstang achter nam af van 20 naar 19 millimeter, waardoor er een 'lossere' achterkant ontstaat. Het zorgt voor een glimlach bij een tranendal.