Kom Kevers knuffelen in Brussel!

Fans van de Volkswagen Kever opgelet! Op 11 februari vindt opnieuw het Love Bug Parade plaats. Op slechts een paar uur rijden van Utrecht, in Brussel.

Al negen keer eerder was de Esplanade van het Jubelpark in het Belgische Brussel de verzamelplaats voor een bonte collectie aan Volkswagen Kevertjes en hun al evenzo kleurrijke geklede bezitters (love, peace, je weet wel…). Eventjes was het onzeker of deze tiende editie wel plaats kon vinden vanwege gedoe over de locatie (pal tegen het Autoworld Museum, een lage emissiezone), maar Brussel lijkt de oldtimer toch te omarmen. Nog eenmaal, althans.



Waar is dat feestje?

Ditmaal wordt de parade extra feestelijk. Niet alleen vanwege het 10-jarige jubileum, maar bovenal door omwille van de vijftigste verjaardag van The Love Bug-film, de eerste uit de Herbie-reeks. Onder andere voor bijpassende livemuziek wordt gezorgd en er is ook vertier voor de kleinste fans.



En er is ook nog ruimte voor Flower Power. Die beweging ontstond immers 50 jaar geleden in de Verenigde Staten. Volgend jaar willen de organisatoren het Woodstockfestival herdenken. Daarom zijn dit jaar ook de Volkswagen T1-busjes welkom. Het liefst in hippiestijl. Alle eerdere deelnemers zijn in elk geval uitgenodigd opnieuw hun hippiekleren en bandana's uit de kast te halen en hun Kever of Beetle weer te decoreren met kleurige margrieten en andere fleurige decoraties.



Naar de kleurrijke Kever-karavaan kijken kan op 11 februari van 11 tot 14 uur. Daarna toert het pluimage door de Belgische hoofdstad.