Lamborghini Urus nu al 3 keer over de kop

De Lamborghini Urus is officieel nog geen maand oud. De kostprijs ervan nog jonger. En de productiebanden? Die draaien al wel een tijdje , maar fabriceren naar verluidt enkel nog voorseriemodellen. Vanaf de lente verwacht Lamborghini de eerste exemplaren aan klanten af te kunnen leveren. En wanneer dat gebeurt zullen daar mogelijk Urus-en tussen zitten die linea recta hun tweede eigenaar al tegemoet gaan. Tegen drie keer de oorspronkelijke kostprijs! Oftewel, dat betekent driekwart miljoen voor een exemplaar op Nederlands kenteken. De wereld is bizar.Het gebeurt vaker bij exotische auto's waarnaar de vraag, zeker in het beginstadium, veel hoger ligt dan het aanbod. In het geval van deze super-SUV is dat ietwat ironisch, want gehoopt wordt dat de Urus beter verkoopt dan alle andere Lambo's tezamen. Zo wordt gemikt op een jaarverkoop van 3.000 tot 3.500 stuks. Kortom, je hebt hier te maken met de minst exclusieve Lamborghini.Maar zolang het nog niet zover is, proberen kopers van het eerste uur hier een slaatje uit te slaan. Het is nu eenmaal een herhaaldelijke bevestigende wetenschap dat menigeen fiks wat meer centen op tafel wil leggen als het daarmee haantje de voorste is.