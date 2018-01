Review: Burmester 3D Surround Sound in Porsche Panamera

'Een concertzaal op wielen', zo klinkt de Panamera en diens stationbroeder, de Sport Turismo, wanneer deze is uitgerust met het Burmester High-End 3D Surround Sound System . Daar is wat voor te zeggen als je de specificaties van deze omvangrijke muziekinstallatie in ogenschouw neemt.Wat te denken van een totaal muziekvermogen van 1.455 Watt, te produceren door liefst 21 individueel aangestuurde luidsprekers en een actieve subwoofer voorzien van een eigen 400 Watt digitale D-klasse-versterker. Eveneens bestaat het systeem uit een 2-weg-centersysteem en een totaal membraanoppervlak van meer dan 2.500 cm². Geloof ons, dat is een (orkest)bak aan muzikale kracht.De verdeling tussen de speakers is echter als volgt: vier woofers, zeven mid-range speakers, twee breedband speakers, zeven tweeters en een subwoofer achterin, onder de gestoffeerde laadvloer. Waar laat Porsche ze allemaal?! Wel, onder meer ín de A- en D-stijl zitten luidsprekers verwerkt. De rest bevindt zich op meer conventionele plekken, zoals de portieren.Bijzonder aan het Burmester-hifisysteem voor de Panamera's maar ook de nieuwe Cayenne is dat het een functie bevat dat Auro-3D heet, ontwikkeld door het Belgische bedrijf Galaxy Studios. Om kort te gaan zorgt Auro-3D ervoor dat driedimensionaal geluid nog grootser, realistischer en intenser wordt weergegeven. Dit door een 3D-component toe te voegen aan de weergegeven muziek. Op deze manier wordt het van origine stereosignaal niet alleen vertaalt van links naar rechts en van achteren naar voren, maar ook van boven naar beneden. Het beoogde doel hiervan is om de luisteraar het gevoel te geven middenin het concert of de film te zitten. Optioneel is er zelfs een luidspreker in de dakhemel verkrijgbaar om de ruimtelijkheid nog extra te versterken.Akoestiekingenieurs van Porsche en Burmester hebben honderden gespendeerd aan de fijnafstemming van de installatie. En net als een moderne ophanging van een auto niet meer zonder voor geïnstalleerde settingen kan, kunnen de betere hifisystemen niet meer zonder verschillende luistermodi.Het High-End 3D Surround Sound System telt er vier: Pure, het kenmerkende geluidsprofiel van Burmester; Live, waarmee de helderdere elementen van liveoptredens zo accuraat mogelijk worden weergegeven; Smooth, waarbij de hoge en lage frequenties worden gedempt om vermoeidheid tijdens lange ritten tegen te gaan; en 3D Surround, dat vergelijkbaar is met Pure, maar met een maximum aan geluidsbeleving.Laten het toeval nu zo zijn dat wij zopas enkele dagen met een Porsche Panamera Sport Turismo Turbo hebben opgetrokken, voorzien van deze optionele carfi van Burmester. En dat stelde ons in de gelegenheid een muzikale indruk ervan te krijgen. Echter daarbij moet eerst iets anders ten gehore worden gebracht, namelijk onze oren zijn niet die van jou. Zelfs Porsche's oren zijn anders dan die van musici bij Burmester. Letterlijk uiteraard, maar wat wij hiermee willen benadrukken is dat geluid en bovenal muziek is zeer persoonlijk is.Je voelt 'm mogelijk al aankomen door het voorgaande pleidooi. Precies, het Burmester High-End 3D Surround Sound System klinkt zeker niet onaardig. De weergave is kraakhelder wanneer dat gewenst is, en ook de fijnzinnige details vliegen door het interieur van de Panamera. En wil je baslijnen, dan zal je die krijgen ook! Tijdens het luisteren naar DAB-digitale radio, maar des te meer wanneer je je telefoon of specifieke muziekspeler aan het systeem koppelt en bijvoorbeeld Spotify muziek laat streamen in de hoogst haalbare kwaliteit. Muziek vanaf CD klinkt zowaar nog mooier.Vanwaar dan onze scepsis, om het maar even zo te omschrijven? Nou, de meerprijs bedraagt tussen de € 5.629,- en € 7.124,-. Op de totale som van een Panamera een schijntje, uiteraard, en voor dezelfde centen koop je hooguit een 'instap'-stereoversterker uit de huislijn van Burmester, maar strikt genomen gaat het hier om een serieuze investering.En in dat licht bezien hadden wij, of beter gezegd onze oren, meer verwacht. Meer als in meer diepte in de muziek, een preciezere plaatsing en spreiding van zowel stemmen als instrumenten. Oftewel, meer realisme. Welk muziekgenre we ook opzetten en hoe we ook met de vele instellingen stoeien, in elke luistermodi klinkt het nogal artificieel. Leuk en aardig bij film allicht, maar dat draai je in de auto nu eenmaal minder dan muziek. Het gevolg: het Burmester High-End 3D Surround Sound System ging naar verloopt van tijd op stil bij ons en de sportuitlaat op standje voluit. Vergt ook een meerprijs van luttele duizenden euro's, maar klinkt als meer muziek in onze oren.