Nieuwe Mercedes G-klasse lekt uit

Het interieur had Mercedes-Benz onlangs al uit de doeken gedaan, dus we stomen meteen door naar het exterieur. Dat is helemaal nieuw, al zie je dat mogelijk niet. Een heel bewuste keuze, want het iconische design van de G vervangen voor iets compleet anders is onverstandig. Sterker, dat doe je gewoonweg niet. Tenzij je de fanatieke achterban met hooivorken en sikkels achter je aan wilt hebben.Dat is een goede vraag als daarmee op het uiterlijk wordt geduid. Als je niet beter zou weten zou je immers zweren met een facelift van doen te hebben. Zelfs kenners zouden er zomaar instinken, waarschijnlijk. Zou je de oude en nieuwe G naast elkaar parkeren, dan moeten de verschillen onmiddellijk opvallen volgens Mercedes. Waar 'm dat in zit, is nog onduidelijk. Ook het formaat wijkt namelijk nauwelijks af van wat het was.Kortom, voor nu lijkt de grootste stap voorwaarts binnenin en onderhuids te zijn gemaakt. Het dashboard is weliswaar nog altijd onmiskenbaar G-klasse, maar aanzienlijk moderner gestileerd. De techniek erachter zowaar nog meer. Eerder beloofde Mercedes al dat de nieuwe G meer zitruimte biedt dan voorheen, dankzij een efficiëntere indeling van het interieur en gebruik van materialen.Waar zeker weten niet aan getornd is, zijn de terreincapaciteiten. Allicht kan de nieuwe G zelfs nog wat meer door de laatste stand der (elektronische) techniek. Maar daarover ongetwijfeld meer als op 15 januari de officiële presentatie plaatsvindt in Detroit.