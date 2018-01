Hoe duur is jouw favoriete BMW M5?

Kreeg je de vorige nog mee naar huis tegen zo'n 132.000, bij de nieuwe BMW M5 is dat pas na minstens 161.000 euro te hebben afgetikt. Zelden was een prijsstijging van generatie op generatie zo hoog. Het gevolg: de Beierse power-sedan knalt al gauw richting de twee euroton wanneer voorzien van enkele toeters en bellen. Hoe duur weet jij je favoriete M5 te maken?

€ 188.674,-. Dat is wij de dealer – op moment van schrijven – zouden moeten betalen voor een nieuwe BMW M5 gespecificeerd naar eigen wens. Best bescheiden, niet? Ahum… Wellicht zou dit zelfs nog hoger liggen als alle mogelijke lekkernijen met elkaar te combineren waren. Helaas biedt BMW die extreme individualiteit niet via de standaard brochure. Tenzij je Individual inschakelt allicht, BMW's exclusieve maatwerkafdeling. Hebben wij geprobeerd, maar daarbij geeft de configurator van de M5 'prijs op aanvraag' aan. Zegt genoeg, lijkt ons. Nu jij!