Uiterst gelikt: Infiniti Q Inspiration

Soms valt er geen touw aan vast te knopen waarom een product of merk maar niet wil slagen, ondanks verwoede pogingen van de marketingmachine. Infiniti is zo'n voorbeeld, althans op Nederlandse bodem. Ter indicatie: in totaliteit verkocht het Japanse luxemerk in ons land vorig jaar nauwelijks meer auto's dan BMW van de X6 alleen. Dat moet pijn doen bij Infiniti, en de vraag luidt langzamerhand dan ook of het ooit wel goedkomt.Waar Infiniti mee lijkt te kampen is dat het consumenten een heel eind voor zich weet te winnen, maar niet dat laatste zetje weet te geven om ook daadwerkelijk te kopen. Neem nu de Q Inspiration, Infiniti's primeur op de aanstormende Detroit Motor Show waarvan een eerste foto is vrijgeven.Alleen de achterzijde wordt alvast verklapt, maar dat is al genoeg om te concluderen dat het hier om een zeer gelikte, uiterst stijlvolle sedan gaat. Er is in elk geval een aanzienlijke hoeveelheid auto's die het met een minder design moet stellen. Eens? Maar zou jij 'm ook aanschaffen als Infiniti de Q Inspiration nagenoeg onveranderd in productie neemt, compleet met een keurige prijs en een welkome aandrijflijn…? Twijfel alom, want zo verging het immers de Q50 , de Q60 en ook de QX30 Afijn, over de aandrijving gesproken. Daarover is Infiniti nog wat vaag. Maar de verwachting is dat de Q Inspiration volledig elektrisch kan rijden. Meer daarover op 15 januari, als het doek er compleet afgaat in Detriot.