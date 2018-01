Opvallende zaken tijdens verkoopjaar 2017

Was Alfa Romeo begin 2017 all-in gegaan bij de potentiële gebeurtenis dat het meer Giulia’s zou verkopen in 2017 dan Jaguar XE’s, dan was het nu uit alle geldzorgen geweest. Voor de eeuwigheid. Want jawel, geloof het maar: de Britten zijn zowaar in het hemd gezet door de Italianen. En hoe?! Afgedroogd met een eindscore van 755 tegen 521 in het voordeel van de Giulia. Zelfs van de onverkoopbaar geachte 4C zijn er 25 geregistreerd vorig jaar.