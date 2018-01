Lamborghini Countach 25th zoekt warm nest

Gerben Witten 3 januari 2018 Och, dit koopje van de week doet ons subiet terugdenken aan vroeger toen we nog kleine jongens waren met iedere maand een andere autoposter boven het bed. Hadden we ergens halverwege die periode en nu maar enkele Bitcoins gekocht…

Is de Lamborghini Countach een van de meest legendarische supercars of wat?! In onze ogen ontegenzeggelijk. Eind jaren '80 al en nu des te meer. Wat een machine! Zonder enige twijfel een van de meest bizarre brouwsels van tekenmeester Bertone. Zo over-de-top gestileerd dat 'ie maar wat fraai is. Een regelrechte haat-liefde-auto. Maar met bakken karakter. Meer dan welke Lamborghini ooit. Niet voor niets wordt er zelden eentje te koop aangeboden. Laat staan een 25th Anniversary Edition, in 1988 gepresenteerd tijdens de Grand Prix op Monza en onder handen genomen door niet minder dan Horacio Pagani, heden vooral geroemd om z'n bloedeigen pk-exoten.



Dit Countach-exemplaar – voorzien van 5.2 liter V12 – schopte het origineel tot 455 pk, een acceleratie naar honderd in minder dan 5 seconden en een top van 295 km/h. En dat al in 1991! Nu waarschijnlijk nog steeds, want op de teller staat pas 3.500 km. Ook de koets en de cockpit zijn nog puntgaaf. En toch kan dit automobiele wereldwonder voor jou zijn voor naar verwachting 300.000 dollar. Binnenkort start de veiling via RM Sotheby's.