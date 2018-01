CEO: 'Audi's zullen minder op elkaar lijken'

Net nadat menigeen denkt dat Audi, sinds de Q2 in het bijzonder, eindelijk de gewenste weg is ingeslagen qua ontwerpen, gooit nota bene de baas bij het merk de knuppel opnieuw in het eigen hoederhok.

Audi's lijken te veel op elkaar. Hoe vaak is deze kwestie al wel niet aangehaald? Het valt niet meer op twee handen te tellen. Maar laten we wel wezen: die eenheidsworst heeft Audi wel grotendeels gebracht waar het nu staat. Qua verkopen en status aan de absolute top van de auto-industrie. Zelden tot nooit hoor of lees je daarover. En weet je wat misschien nog het meest ironische is: ondanks al het gemopper op de 'Matroesjka'-designtaal van Audi – zoals de Britten het zo mooi kunnen omschrijven – is het juist de directe concurrentie dat sinds enige tijd aan het kopiëren is geslagen. Of weet jij wel een C-, E- en S-klasse wel onmiddellijk uit elkaar te houden? Of de 3- en 5-serie?



Doorgeslagen familiegezicht

En toch moet het anders volgens Rupert Stadler, de CEO van Audi. De langgehoorde kritieken zijn namelijk terecht. Volgens hem is Audi te ver doorgeslagen in het creëren van een onmiskenbaar familiegezicht. In de toekomst moet en zal elke Audi meer een eigen ontwerp krijgen. De timing voor meer designdifferentiatie is perfect volgens de topman nu Audi met name in China al meer bekendheid geniet. 'Die markt is namelijk nog relatief nieuw voor ons en daarmee valt er makkelijker met een schone lei te beginnen', aldus Rupert. Of Audi's ook daadwerkelijk minder op elkaar gaan lijken zal de tijd uitwijzen. Want nogmaals, deze zelfkritiek is allesbehalve van gister.