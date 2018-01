Waar blijft de nieuwe Nissan Z?

Ja, Nissan, vertel eens: waar blijft die nieuwe Z?! Niet dat de lol van 370Z af is, in tegendeel zelfs, maar toch. Bij tijd en wijle moet je (willen) vernieuwen. De vraag is echter of de Japanners daar wel zin in hebben. Iedereen die de auto-industrie ook maar een beetje kent en/of volgt weet dat een (vermakelijke) sportauto ontzettend duur is om te ontwikkelen. Dat hoeft geen probleem te zijn als daar afdoende verkopen tegenover staan, maar dat is het 'm nu juist; de animo voor de sportauto slinkt welhaast met de dag. Tenzij je Porsche, Ferrari of Jaguar heet.Zelfs BMW en Audi hebben er maar wat moeite mee de Z4 en TT te slijten. Ja, het klopt dat daarvan wederom nieuwe generaties in de pijplijn zitten, maar eerder omdat deze luxemerken vinden dat zij dit aan hun stand verplicht zijn. Maar als de boekhouders het voor het zeggen hadden...Japanse merken zijn wat dat betreft nuchterder. Kan het niet uit, dan maken we het niet. En de Z is bij Nissan nu eenmaal geen melkkoe. Nooit geweest ook. Net als de GT-R, maar die heeft dat als goedmakertjes z'n ijzersterke status en reputatie als imagebuilder. Plus een hogere kostprijs en daarmee marge. Anderzijds, ook de GT-R is reeds stokoud en van een opvolger is tot dusver geen teken van leven gezien. Nissan heeft merkbaar andere prioriteiten.Toch houden we hoop op een nieuwe generatie Z (en GT-R). Misschien wacht Nissan daarmee nog eventjes tot de vette jaren definitief zijn aangebroken, maar een ding is eigenlijk nu al zeker: als er een nieuwe Z wordt aangekondigd, dan belooft het weer een grandioos rijijzer te worden. Ondanks dat een zingende zescilinder allicht niet meer zal terugkeren.