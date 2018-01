Alfa Romeo droomt van Stelvio XL

Na een glorieuze start begin deze eeuw, gevolgd door een zwarte periode van verguizing (iets met vernietigende emissiewaardes) viert de SUV weer hoogtijdagen. Het lijkt wel alsof de industrie enkel daar nog van kan dromen en laatbloeier Alfa Romeo evenzo na de voortvarende carrièrestart van de Stelvio . Die gewenste Giulia Sportwagon kun je zodoende op de buik schrijven. Een nog grotere SUV is waar de Italianen momenteel helemaal hoteldebotel van zijn. En het wordt nog gekker voor Alfa-begrippen...Deze grote broer van de Stelvio zou rond 2020 klaar moeten zijn. Goed voor het vervoeren van 7 personen, want dat getal lijkt op dit moment welhaast bijbels te zijn in autoland nu de economie weer aantrekt. Alle serieus te nemen automerken zijn immers van plan binnen nu en de komende jaren een uit de kluiten familie-SUV te lanceren. De premium merken voorop, al nam de betaalbare Skoda Kodiaq eigenlijk het voortouw.Maar het meest bijzondere aan de Alfa Stelvio XL is toch wel dat deze semi-elektrisch zal worden aangedreven. Kortom, het gaat hier niet alleen om Alfa's grootste model ooit, maar ook meteen haar eerste stap naar (volledige) elektrificatie.Voor concrete details over de onderhuidse techniek is het nog te vroeg, al beweert het magazine Auto Express nu al dat de krachtcentrale een combinatie vormt tussen een tweeliter viercilinder en een krachtigere 48 Volt mild-hybride accu. Bovendien is de motor turbo-aangedreven, maar dan niet via de uitlaatgasstroom maar elektrisch. Oftewel, een e-turbo.Het vermogen? Dat wordt geschat op 350 tot 400 pk. Hiermee komt de 7-zits Stelvio qua motorisering onder de 510 pk sterke Stevlio Q komt te hangen, maar nestelt Alfa zich qua prijs dieper in premiumterritorium.