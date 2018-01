Joehoe! Ruim 30.000 meer auto's verkocht in 2017

2017 is ten einde, en dus kunnen allerlei interessant bevonden tellingen beginnen. De vaderlandse autoverkopen bijvoorbeeld. En wat blijkt: er zijn fiks meer nieuwe auto's op kenteken gezet dan in 2016. Al was dat ook weer niet zo moeilijk.

2018 zal met een fijn gevoel beginnen bij autodealend Nederland. Vorig jaar zijn er namelijk bijna 415.000 nieuwe auto's verkocht. Dit tegen 382.825 in 2016. Een verschil van net geen 32.000 stuks en daarmee een procentuele toename van 8,4%. Precies zoals brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging, hetzij na meerdere prognose-aanpassingen, hadden voorspeld.



Dubbele gevoelens

Een vreugdedansje is hiermee op z'n plaats, maar voor een polonaise is het evenwel nog te vroeg. De Nederlandse autobranche is rampjaar 2016 immers nog niet vergeten. Er bestaat namelijk slechts één jaar waarin de autoverkopen nog slechter waren, te weten 1969. De weg naar het oude niveau (om en nabij de 500.000, maar het liefst in de buurt van 600.000 stuks) is zodoende nog lang.



2018

De vooruitzichten zijn desondanks rooskleurig met een opbloeiende economie en consumentenvertrouwen, doorgaans een goede graadmeter voor gunstigere autokopen. Voor 2018 verwacht men zodoende nog iets hogere cijfers.

Toch zijn marktanalisten nog voorzichtig met voorspellingen. Wel is de verwachting dat het komende jaar harder van stapel loopt dan voorgaande jaren nu de overheid geen significante financiële voordeeltjes heeft afgeschaft per 2018. Eerder zorgde dit voor een piek in registraties in de laatste maanden van het lopende jaar. Nu keert men weer terug naar de oude situatie, waarin consumenten hun al in november of december aangeschafte nieuwe auto weer pas in januari op kenteken laten zetten. Scheelt op papier toch weer een bouwjaar (in de hoop op een hogere prijs bij latere doorverkoop of inruil).



Occasions

Kijken we naar de (voorlopige) cijfers van de tweedehands automarkt over 2017, dan is daar weinig verandering te zien ten opzichte van een jaar eerder. Met 1.125.310 auto's is 0,3% minder verkocht dan in 2016. Stagnatie na enkele jaren van groei, al is dit niet meteen reden tot zorg. Dik miljoen occasionverkopen is gewoon netjes voor Nederland. Wel opmerkelijk is dat er meer auto's vanuit het buitenland worden gehaald dan ooit tevoren. Zo was 2017 liefst goed voor bijna 200.000 geïmporteerde auto's, een plus van ruim 17%.