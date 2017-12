Redactie 30 december 2017

2017 loopt ten einde. De altijd weer spannende Eindejaarstrekking in zicht. Wie gaat het nieuwe jaar in als multimiljonair? Het is iedereen gegund. En wordt ’t dan een BWM als deze? Blauw staat de M5 zonder meer dan uitstekend. Lekker knallend zo. Kom maar op met 2018!