Te gekke KTM X-Bow GT4 verder verbeterd

Wat begon met de dakloze X-Bow – die je nagenoeg geheel overliet aan de elementen – en vervolgens een meer vergevingsgezinde versie met voorruit , is heden uitgemond in deze volledig gesloten GT4 -variant. Wat een waanzinnig ding! Al moet er meteen al iets van ons hart. Want, KTM, alsjeblieft… bega niet dezelfde fout als Aston Martin met de Vulcan. Maak de X-Bow GT4 straatlegaal! Negeer deze smeekbede niet langer.Al sinds 2008 bewaren we een warm plekje in ons hart voor de KTM X-Bow. Wat een onvergetelijke ervaring was dat, ondanks de snijdende kou destijds. Niet zo gek dat de rillingen alweer over de rug lopen bij het aanschouwen van de GT4. Wanneer kunnen we weer?! Zeker nu de enige auto van KTM over een sterkere versnellingsbak beschikt die het koppel van 700 Nm efficiënter kan verwerken. En dat over veel meer kilometers.De duurzaamheid verhogen en daarmee de gebruikskosten drukken was namelijk een van de voornaamste doelen van KTM en ontwikkelingspartner Reiter Engineering. Met een vanafprijs van anderhalve ton is de X-Bow GT4 immers al kostbaar genoeg. Tenzij je dit wegzet tegen de rijprestaties, bijvoorbeeld een sprint naar 100 km/h in minder dan 4 tellen en een top van 265 km/h. Diverse, veel duurdere racers kunnen hier niet aan tippen. Nog maar te zwijgen over de wendbaarheid en wegligging. De KTM X-Bow GT4 weegt dan ook nog geen 1.000 kilogram. Bij een vermogen van om en nabij de 360 pk.