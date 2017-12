Laatste ronde voor Mitsubishi ASX

Dat de ASX nog een onbekende tijd door moeten is zo vreemd niet. Mitsubishi heeft immers net de Eclipse Cross gepresenteerd, een sterk op de ASX gebaseerd Sport Utility Coupé. Het donormodel op zo'n moment van de markt halen, terwijl de andere pas net begint aan z'n carrière is dan veelal niet verstandig. En dus kijken we nu tegen de tweede (of is het derde?) facelift van de ASX aan.De opvallende Dynamic Shield-grille kreeg de ASX vorig jaar al aangemeten, maar nu wordt het front nog wat extra geaccentueerd met een slanke chroomstrip tussen de koplampen en nieuw ontworpen LED-dagrijverlichting in de voorbumper. De achterzijde wordt gekenmerkt door de nieuw ontworpen bumper en verchroomde strip boven de kentekenplaat. Tevens is de Mitsubishi ASX vanaf modeljaar 2018 leverbaar in de nieuwe exterieurkleur Sterling Silver. De kleur Cool Silver komt hiermee te vervallen.Binnenin beweert Mitsubishi een luxere afwerking toe te passen met zachtere materialen. Niet overal, maar wel rond de versnellingspook en aan weerszijden van de console. Dat laatste is vooral prettig voor de knieën tijdens langere ritten. Tevens is er een nieuwe armsteun en zijn er voortaan andere bekerhouders in de middenconsole. Stiller is de ASX ook dankzij verbeterde geluidsisolatie rondom.Voor de duurdere modellen geldt dat deze voortaan uitgerust zijn met het nieuwe Smartphone Link Display Audio (SDA). Dit infotainmentsysteem met een 7 inch touchscreen is voorzien van onder meer Apple CarPlay en Android Auto. Sowieso zit het Instyle-topmodel completer in de spullen dan voorheen.Het motorprogramma van de Mitsubishi ASX is voor modeljaar 2018 zowel vereenvoudigd als verscherpt. De uitvoeringen Intense en Intense+ zijn komen te vervallen, evenals een dieselmotor. Enkel de 1.6 Cleartec-benzine is nog leverbaar. De prijzen beginnen bij € 21.490,-.