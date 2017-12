Volkswagen registreert I.D. Freeler en I.D. Cruiser

De komende jaren kunnen we heel wat elektrische modellen van Volkswagen verwachten. Diverse I.D.-conceptcars die daarvan een voorproefje geven zijn de revue al gepasseerd. Met name de I.D. Buzz en I.D. Crozz haalden regelmatig het nieuws. Soms verder verfijnd, soms nauwelijks meer voorzien dan van een ander kleurtje. Ongetwijfeld zal het daar niet bij blijven, en nu ontstaat er ook twijfel of het Duitse merk bij de productiemodellen trouw blijft aan de conceptnamen.Anderzijds, er gaan geluiden op dat Volkswagen voornemens is nog een volledig elektrische coupé alsook cabriolet te tonen. In dat licht bezien zijn de pas gepatenteerde namen bij het European Trade Mark and Design Network zo gek nog niet. Het gaat namelijk om de namen I.D. Freeler en I.D. Cruiser. Best geschikt voor zulke auto's, nietwaar? Of voor de sedan en offroader binnen de I.D.-familie. Daarover gaan immers ook geruchten. We gaan het meemaken.