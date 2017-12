Porsche Mission E vanaf 400 tot 700 pk

Dat de nu nog geheten Porsche Mission E qua formaat vergelijkbaar zal zijn met de BMW 3-serie en Audi A4, wist je waarschijnlijk al. Evenals dat 'ie tegelijk weinig bedreiging zal vormen voor die populaire zakenauto's, want naast volledig elektrisch ook nog eens aanzienlijk dynamischer en aan de prijs. Reken op minstens 70 mille, het dubbele van wat een basis-C van Mercedes kost. Of een Jaguar XE, om maar een andere premium D-segmenter te noemen.Het laatste nieuws over de Mission E is dat de elektrische Porsche te koop zal zijn in drie vermogensvarianten. Een 'instapper' met 402 pk, een versie met 536 pk en een topper met liefst 670 pk. Alle versies zullen ze over vierwielaandrijving en een geavanceerd koelsysteem beschikken dat de Mission E in staat moet stellen om z'n topprestaties keer op keer neer te zetten. Is dit een sneer naar de snelste Tesla's die alleen binnen nauwkeurig afgelijnde parameters optimaal presteren? Het zou ons niet verbazen.De topuitvoering zou naar verluidt in minder dan 4 seconden naar de 100 km/h kunnen snellen. Opvallend daarbij is dat het lijkt dat de Mission E van een overdrive wordt voorzien, zodat hij ook langere tijd een behoorlijk tempo aan kan houden. Een echte Porsche dus.Over uithoudingsvermogen gesproken. De eerder al beloofde actieradius van 500 kilometer staat nog steeds. In reële omstandigheden. En opladen? Bedoeling is dat dat relatief snel gaat dankzij accupakket die tot 800 Volt opgeladen kunnen worden. 80 procent bijladen in slechts 20 minuten is hierdoor haalbaar.