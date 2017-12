BMW wereldwijd meest gegoogelde automerk

In de VS mogen ze dan niet zo nieuwsgierig zijn naar online informatie over Europese automerken, wereldwijd bezien googelen we er beduidend vaker naar. En daarbij spant één merk, net als over heel 2016, de kroon: BMW. Exacte cijfers over zoekaantallen geeft Google niet vrij. In plaats daarvan stelde de internetgigant een ranglijst op basis van een indexcijfer, en het merk uit München krijgt 100 toebedeeld.Ford staat met indexcijfer 90 op plaats twee en blijkt hiermee tevens op mondiaal niveau zeer populair te zijn op het wereldwijde web. In de Amerikaanse top-10 schittert het immers op positie één. Wel is het merk met de blauwe ovaal iets gedaald qua indexcijfer, te weten 5 punten ten opzichte van vorig jaar. En op plek drie van meest gegoogelde automerken in 2017? Honda, zowaar. Die hadden we zelf niet durven voorspellen, mede omdat de rol van het Japanse merk op Europese bodem lang niet meer zo betekenisvol is als dat het ooit was.Struinen we deze top-10 verder af, dan vinden we het volgende Europese automerk op plaats vier. Dat is Mercedes-Benz. Vorig jaar moest die het nog doen met een zesde stek, daar waar nu Audi te vinden is. En dat betekent dat de twee Duitse premiummerken van plek zijn geruild in vergelijk 2016.Ertussen heeft Toyota zich gewurmd. Met indexcijfer 75 eindigen de Japanners dit jaar op vijf. Hekkensluiter van de top-10 van meest gegoogelde automerken wereldwijd is Volkswagen. Maar daarvoor zitten eigenlijk eerst nog respectievelijk Nissan, Jeep en Hyundai. Oftewel, Europese automerken scoren niet slecht onder internetters, maar de onlinewereld domineren doen ze ook niet.Hoe anders is dat op microniveau, in dit geval ons eigen kikkerlandje. Onder googelende Nederlanders maken de duurdere merken wel de dienst uit. Zo wordt het ganse ereschavot gevuld door het Duitse premiumtrio. Met ook hier BMW op één en Mercedes en Audi respectievelijk een zilveren en bronzen plak. Volvo neemt plek vier in, gevolgd door Opel en Ford. Peugeot is het zevende merk waarnaar het meest wordt gegoogled in Nederland. Nog voor Volkswagen, dat op de achtste positie eindigt dit jaar. Renault en Toyota maken de 'Nederlandse' top-10 compleet. Dat BMW net als vorig jaar de grootste winnaar is, blijkt ook wel uit het feit dat op provinciaal niveau men eveneens het vaakst naar dit merk zoekt.