5 kleurrijke Porsches Macan herdenken Le Mans-successen

Nee, het is nog lang geen Pasen. En de volgende editie van de 24 Uren van Le Mans laat zelfs nog wat langer op zich wachten. Waarom Porsche dan toch fanatiek aan het kleuren is geslagen? Om haar eigen, roemrijke Le Mans-historie te herdenken. Dat mag natuurlijk altijd, al ontgaat ons hierbij de link met de Macan nogal.

Wat hebben Le Mans, of beter gezegd de Porsche 917 en 956, twee legendarische racers, en de Macan gemeen? Werkelijk niets, behalve het embleem voorop de motorkap. Vreemd genoeg voor Porsche afdoende om haar meest compacte SUV te dopen in de Classic Racing Liveries waarmee het merk onlosmakelijk verbonden blijft met de beroemdste race ter wereld.Het gaat om de volgende 5 historisch verantwoorde livery's: Rothmans, Pink Big, Gulf, Martini Racing en Salzburg. Zou jij het aandurven een Macan te kopen in een van deze kleuren?