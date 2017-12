Bedenker Mazda's rotatiemotor overleden

Yamamoto werd geboren in 1922 en toonde zich al op jonge leeftijd een begenadigd ingenieur. Bijna zijn ganse werkleven was hij in dienst van Mazda en liet tijdens die lange periode talloze verdienstelijke sporen bij het relatief kleine Japanse merk na.Z'n bekendste levenswerk? De complexe en mede daardoor beruchte maar ook bijzondere rotatiemotor, voor het eerst toegepast midden jaren '60, in de Mazda Cosmo Sport. De rest is automotive- en wereldgeschiedenis en tot op de dag van vandaag een rode draad door Mazda als merk en bedrijf.Immers, nog altijd draagt Mazda – als enige merk – de uitvinding van Yamamoto een warm hart toe, ook al is er reeds een tijdje geen auto meer op de markt met die volstrekt uniek draaiende motor. Nog maar te zwijgen over diens karakteristieke sound, met de Mazda 787B als legendarische vaandeldrager.Had Yamamoto nog een paar jaar geleefd , dan had hij zijn gillende geesteskind allicht nog eenmaal kunnen zien schitteren. In het productiemodel van de bloedstollende Mazda RX-Vision , zo is te hopen...