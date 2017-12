Bella macchina: Aznom SerpaS by Camal

Zowel Aznom als Camal hebben er een handje van bestaande auto's om te bouwen tot ware kunstwerken. En dat ze daar vrij getalenteerd in zijn bewijst deze zo gedoopte SerpaS. Wat een pure schoonheid!

Er was een tijd dat je in 't hartje van de Italiaanse auto-industrie, te weten Turijn, op elke straathoek wel een carrosseriekunstnaar trof. Echter dat hoort al lang tot het verleden. Tenzij het terugkomt.



Neem nu de SerpaS die coachbuilder Aznom liet bedenken door Camal, een designstudio in Turijn. De Spartaanse volbloed is een poging om een moderne auto maken op een artisanale manier. En de lat lag zichtbaar hoog. Zo moest de sportieveling vederlicht zijn en zich qua prestaties kunnen meten met de 's werelds beste supercars. Aan ambitie geen gebrek, valt gerust te stellen.



Missie geslaagd?

Oordeel zelf. Een met carbon versterkt buizenchassis en een koetswerk in aluminium zijn zoal de basis-ingrediënten. Een dak heeft 'ie niet. Een voorruit evenmin. Onderdelen die de best presterende auto's ter wereld veelal wel bevatten, maar die zijn dan weer niet zo puur en sensueel. Twee eigenschappen die we zelf zeer kunnen waarderen. Evenals de filosofie die Aznom en Camal hanteerden om tot meer dan vlotte prestaties te komen, namelijk die van Colin Chapman, de geestvader van Lotus. Oftewel: meer is minder.



Zingende V8

Zoals al eerder aangehaald hebben we hier niet te maken met een zwaargewicht. Amper 900 kilogram weegt de SerpaS, mede dankzij diens compacte buitenmaten. Iets meer dan 4 meter lang is de volbloed, bij een breedte van 1,76 centimeter en bescheiden hoogte van 78 centimeter. Bij zo'n laag gewicht is geen monsterlijke krachtcentrale nodig om de gang erin te krijgen. Een potige vierpitter had kunnen volstaan. Maar dat was Aznom te min. Zelfs een zescilinder. Nee, in het krappe, platte motorcompartiment van de SerpaS lepelt het zowaar een V8.

Geen heel grote weliswaar, maar ondanks een slagvolume van 2.6 liter capabel genoeg om 363 pk op te kunnen wekken. Zonder turbo en met een maximum toerental van 10.300 tpm, wat 'm direct de mooiste noten zal laten zingen.



Rijp voor de toekomst

Waartoe de SerpaS daadwerkelijk in staat is, wordt opmerkelijk genoeg niet verklapt. Maar dat de prestaties indrukwekkend zullen zijn, staat boven elke vorm van twijfel verheven. Tegen 2020 belooft het nichemerk overigens nog een elektrische versie. Met om en nabij 200 pk, terwijl de grootte van het accupakket zou afhangen van de wensen van de klant.